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Люстрация экс-сотрудников КГБ останется в законе Минюста

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Люстрированные экс-сотрудники КГБ смогут оспорить запрет в специальной комиссии

Министерство юстиции Украины в новом законе о люстрации предлагает оставить ограничения в отношении бывших сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Отметим, РБК-Украина удалось ознакомиться с ключевыми нормами нового люстрационного законопроекта. В частности, предлагается оставить запрет на доступ к органам власти для бывших сотрудников КГБ.

На сегодня от этого ограничения больше всего "страдают" сотрудники СБУ и Государственной пограничной службы. Дело в том, что часть из них училась и проходила службу во времена СССР в структурах КГБ. В то же время они смогут оспорить запрет в люстрационной комиссии после принятия нового закона.

Напомним, в новом законопроекта предлагается отмена люстрации бывшего руководства Коммунистической партии СССР. Эта инициатива исходит от Европейского суда по правам человека, который отметил неактуальность люстрации бывшей коммунистической власти.

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Отметим, после люстрации на март 2016 года в органах СБУ работали 17 бывших сотрудников КГБ СССР. До люстрации в органах государственной безопасности числилось около 300 таких лиц.

Автор: Иван Петров