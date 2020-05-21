Люстрація екс-співробітників КДБ залишиться в законі Мін'юсту

Міністерство юстиції України в новому законі про люстрацію пропонує залишити обмеження щодо колишніх співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Зазначимо, РБК-Україна вдалося ознайомитися з ключовими нормами нового люстраційного законопроекту. Зокрема, пропонується залишити заборону на доступ до органів влади для колишніх співробітників КДБ.

На сьогодні від цього обмеження найбільше "страждають" співробітники СБУ та Державної прикордонної служби. Справа в тому, що частина з них вчилася і проходила службу у часи СРСР в структурах КДБ. В той же час вони зможуть оскаржити заборону в люстраційній комісії після прийняття нового закону.

Нагадаємо, в новому законопроекту пропонується скасування люстрації колишнього керівництва Комуністичної партії СРСР. Ця ініціатива виходить від Європейського суду з прав людини, який зазначив неактуальність люстрації колишньої комуністичної влади.

Зазначимо, після люстрації на березень 2016 року в органах СБУ працювали 17 колишніх співробітників КДБ СРСР. До люстрації в органах державної безпеки значилося близько 300 таких осіб.