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Минюст предлагает отменить люстрацию руководства Компартии СССР

Новости » Политика     21.05.2020 - 16:44
Минюст предлагает отменить люстрацию руководства Компартии СССР
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

ЕСПЧ отметил неактуальность данной нормы

Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.

Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - отметил министр.

Напомним, в Министерстве юстиции полагают, что чиновники, которые незаконно подверглись люстрации в Украине, смогут претендовать исключительно на компенсации. При этом восстанавливать в должности их не будут.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. В то же время он признал, что под люстрацию попали люди, которые не были причастны к преступлениям.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины КПУлюстрацияСССР
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