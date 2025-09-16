UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Люксембург вирішив визнати Палестину незалежною державою

Фото: глава МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден і глава МЗС Ксав'є Беттель сказали парламентській комісії, що країна має намір визнати державу Палестина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними місцевих ЗМІ, остаточне рішення про визнання, як очікується, буде ухвалено наприкінці вересня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це відбудеться за погодженням із низкою інших країн, включно з Францією та Бельгією

Таким чином, Люксембург приєднається до зростаючого списку західних країн, яких планують визнати палестинську державу вже наступного тижня.

Зазначається, що заява прем'єра і глави МЗС була зроблена через кілька місяців коливань уряду і на тлі зростаючих закликів європейських лідерів, щоб Ізраїль припинив війну в Секторі Газа.

Визнання Палестини незалежною державою

Нагадаємо, у липні президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою.

Такі ж наміри висловив у липні й прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Але він анонсував цей крок як відповідь, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа.

"Британія визнає державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не зробить істотних кроків для припинення жахливої ситуації в Газі, не погодиться на припинення вогню і не зобов'язується до довгострокового стійкого миру", - сказав Стармер.

Визнати Палестину мають намір також і низка інших держав. Детальніше про те, чому на Заході заговорили про визнання палестинської держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом у ніч на 16 серпня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію з метою окупації міста Газа. Джерела Axios розповіли, що США підтримують операцію, але хочуть, щоб вона пройшла швидко і закінчилася якомога швидше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛюксембургПалестина