Люксембург решил признать Палестину независимым государством

По данным местных СМИ, окончательное решение о признании, как ожидается, будет принято в конце сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Это произойдет по согласованию с рядом других стран, включая Францию и Бельгию

Таким образом, Люксембург присоединится к растущему списку западных стран, которых планируют признать палестинское государство уже на следующей неделе.

Отмечается, что заявление премьера и главы МИД было сделано спустя нескольких месяцев колебаний правительства и на фоне растущих призывов европейских лидеров, чтобы Израиль прекратил войну в Секторе Газа.