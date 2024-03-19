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Люксембург приєднався до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України

Архівне фото: Люксембург приєднався до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Люксембург у рамках нової військової допомоги стане разом із Бельгією та Нідерландами закуповувати дрони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина. 

Також країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.

"Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - йдеться в заяві.

Україна отримає додаткову військову допомогу

Німеччина сьогодні оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).

Також Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги.

А Фінляндія як військову допомогу відправить Україні бойові катери. Точна кількість поки невідома.

Також РБК-Україна розповіло про підсумки двадцятого "Рамштайна".

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