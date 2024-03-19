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Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины

Архивное фото: Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Люксембург в рамках новой военной помощи станет вместе с Бельгией и Нидерландами закупать дроны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что Люксембург решил присоединиться к артиллерийской коалиции, которую возглавляют Франция и Германия. 

Также страна будет закупать дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами.

"Продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование", - говорится в заявлении.

Украина получит дополнительную военную помощь

Германия сегодня объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро (542,35 млн долларов).

Также Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о поставках в Украину новой партии военной помощи.

А Финляндия как военную помощь отправит Украине боевые катера. Точное количество пока неизвестно.

Также РБК-Украина рассказало об итогах двадцатого "Рамштайна".

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