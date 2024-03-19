Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины

Люксембург в рамках новой военной помощи станет вместе с Бельгией и Нидерландами закупать дроны для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что Люксембург решил присоединиться к артиллерийской коалиции, которую возглавляют Франция и Германия.
Также страна будет закупать дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами.
"Продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование", - говорится в заявлении.
Германия сегодня объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро (542,35 млн долларов).
Также Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о поставках в Украину новой партии военной помощи.
А Финляндия как военную помощь отправит Украине боевые катера. Точное количество пока неизвестно.
Также РБК-Украина рассказало об итогах двадцатого "Рамштайна".
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