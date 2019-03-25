Фото: Жан Ассельборн (flickr.com partyofeuropeansocialists)

Ассельборн провел встречу с главой комитета ВР по иностранным делам

Люксембург надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с Ассельборном 25 марта.

"Министр обратил внимание на состояние двусторонних отношений между Украиной и Люксембургом, финансовую поддержку и инвестиции со стороны Великого Герцогства. Жан Ассельборн выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной и поприветствовал ее евроатлантические стремления", - говорится в сообщении.

Так, украинская сторона выразила благодарность люксембургским коллегам за четкую и последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финансовой помощи в размере 500 тысяч евро Украине на гуманитарные проекты.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Россию повлиять на "ЛДНР" для восстановления мира на востоке Украины.

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что за последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 млн евро.