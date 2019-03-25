ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Люксембург надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной

Новости » Политика    25.03.2019 - 20:10
Люксембург надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной
Фото: Жан Ассельборн (flickr.com partyofeuropeansocialists)

Ассельборн провел встречу с главой комитета ВР по иностранным делам

Люксембург надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с Ассельборном 25 марта.

"Министр обратил внимание на состояние двусторонних отношений между Украиной и Люксембургом, финансовую поддержку и инвестиции со стороны Великого Герцогства. Жан Ассельборн выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной и поприветствовал ее евроатлантические стремления", - говорится в сообщении.

Так, украинская сторона выразила благодарность люксембургским коллегам за четкую и последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финансовой помощи в размере 500 тысяч евро Украине на гуманитарные проекты.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Россию повлиять на "ЛДНР" для восстановления мира на востоке Украины.

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что за последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 млн евро.

Люксембург планирует предоставить Украине дополнительную финпомощь Люксембург призывает Россию повлиять на "ЛДНР"
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Люксембургсотрудничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь