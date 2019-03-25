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Люксембург планирует предоставить Украине дополнительную финпомощь

Новости » Политика    25.03.2019 - 15:34
Люксембург планирует предоставить Украине дополнительную финпомощь
Фото: (flickr.com Jean Asselborn)

За последние годы Люксембург уже предоставил 2,5 млн евро финпомощи Украине

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финансовой помощи 500 тыс. евро Украине на гуманитарные проекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  "Интерфакс-Украина". 

По словам главы МИД Люксембурга, страна уже предоставила 2,5 млн евро, и теперь готовит новую финансовую помощь в размере 500 тыс. евро.  

"Мы уже предоставили 2,5 млн евро, теперь готовится новая помощь в размере 500 тыс. евро. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах", - сообщил Жан Ассельборн.

Дипломат заверил, что Люксембург, как и весь Евросоюз, поддерживает украинскую территориальную целостность, независимость и суверенитет.

Кроме того, дипломат призвал Российскую Федерацию использовать свое влияние на боевиков оккупированного Донбасса для того, чтобы там соблюдались права человека.

Говоря о вопросе Крыма, Жан Ассельборн заявил, что аннексия полуострова никогда не будет признана международным сообществом.

Министр призвал освободить заложников, политзаключенных и военнопленных украинцев, а также допустить правозащитников на территорию аннексированного Крыма.

"Незаконная аннексия Крыма остается прямой угрозой международной безопасности, а доклады о постоянной милитаризации полуострова обращают внимание на рост напряжения в регионе", - отметил министр.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Россию повлиять на "ЛДНР" для восстановления мира на востоке Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил тем, что прекратит всю помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

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