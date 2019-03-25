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Люксембург призывает Россию повлиять на "ЛДНР"

Новости » Политика    25.03.2019 - 13:27
Люксембург призывает Россию повлиять на "ЛДНР"
Фото: Жан Ассельборн (flickr.com partyofeuropeansocialists)

За последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 млн евро

Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн призывает Россию повлиять на "ЛДНР" для восстановления мира на Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Люксембург поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы в Люксембурге сочувствуем Украине и очень озабочены заботами Украины. Мы также остаемся сторонниками целостности, суверенитета и единства Украины. Два года назад я также был в Киеве. Я также был в Широкино. Я также не забуду эти звуки, которые там услышал", - рассказал глава МИД Люксембурга.

Ассельборн считает, что РФ должна повлиять на "ЛНР/ДНР".

"Россия должна принять меры и повлиять на так называемые республики "ДНР" и "ЛНР", чтобы там восстановился мир. Мы выступаем решительно за то, чтобы никогда не было признания аннексии Крыма. Мы выступаем за освобождение всех заложников и их возвращение в Украину", - сообщил он.

При этом Климкин добавил, что в ходе встречи обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

"Мы обсуждали много других тем и в частности ситуацию на территории оккупированного Крыма. Жан сообщил, что давит на оппонентов из РФ для освобождении наших политзаключенных и заложников", - отметил украинский министр.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что за последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 млн евро.

"Мы сегодня обсудили экономическое сотрудничество. У нас неплохие экономические показатели. Люксембург - это девятый инвестор в экономику Украины, но мы бы хотели, конечно, больше. И сегодня мы об этом поговорили. Но главные темы сегодня: российская агрессия, оккупация Донбасса и Крыма", - сказал он.

Климкин отметил, что Люксембург всегда поддерживал Украину.

"За последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 млн евро", - добавил министр.

Он поблагодарил Люксембург за последовательное давление и санкции против России.

"Жан один из опытных министров иностранных дел ЕС. Я хочу поблагодарить его лично за его позицию", - резюмировал Климкин.

Напомним, в понедельник Украина предложила России 30 марта провести обмен пленных 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодня обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех" препятствует разный подход сторон к этому вопросу.

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