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Люксембург сподівається на подальше поглиблення співпраці з Україною

Новини » Політика    25.03.2019 - 20:10
Люксембург сподівається на подальше поглиблення співпраці з Україною
Фото: Жан Ассельборн (flickr.com partyofeuropeansocialists)

Ассельборн провів зустріч з главою комітету ВР у закордонних справах

Люксембург сподівається на подальше поглиблення співпраці з Україною. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн, передає інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Ассельборном 25 березня.

"Міністр зосередив увагу на стані двосторонніх відносин між Україною та Люксембургом, фінансовій підтримці та інвестиціях з боку Великого Герцогства. Жан Ассельборн висловив надію на подальше поглиблення співпраці з Україною та привітав її євроатлантичні прагнення", - сказано у повідомленні.

Так, українська сторона висловила подяку люксембурзьким колегам за чітку та послідовну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн анонсував надання фінансової допомоги у розмірі 500 тисяч євро Україні на гуманітарні проекти.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн закликав Росію вплинути на "ЛДНР" для відновлення миру на сході України.

Додамо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що за останні роки Люксембург надав Україні допомоги більш ніж на 2,5 млн євро.

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