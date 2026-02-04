"Люди виснажені": у Києві досі 10% будинків без тепла, енергетикам готують ротацію

Президент розповів, що станом на зараз у столиці працюють більш ніж 200 бригад. Він додав, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені.

"Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - сказано в заяві президента.

Зеленський зазначив, що наразі найскладніша ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Він додав, що складна ситуація і в інших областях, зокрема, на Дніпровщині та Черкащині.

Що передувало

У вівторок, 3 лютого, столичний мер Віталій Кличко розповів, що після нічного удару РФ по критичній інфраструктурі Києва без тепла перебувало близько 10% від загальної кількості будинків. Зокрема, це понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах.

Він також зазначив, що у більш ніж 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.