Курс доллара Экономика Авто Tech

"Люди истощены": в Киеве до сих пор 10% домов без тепла, энергетикам готовят ротацию

Фото: киевляне спасаются от холода в пунктах обогрева (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 4 февраля, в Киеве без тепла остаются более 1100 многоэтажек. Таким образом, ситуация со вчерашнего дня так и не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент рассказал, что по состоянию на сейчас в столице работают более 200 бригад. Он добавил, что их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, ведь люди истощены.

"Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку возобновления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - сказано в заявлении президента.

Зеленский отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской, Полтавской областях. Он добавил, что сложная ситуация и в других областях, в частности, в Днепровской и Черкасской областях.

Что предшествовало

Во вторник, 3 февраля, столичный мэр Виталий Кличко рассказал, что после ночного удара РФ по критической инфраструктуре Киева без тепла находилось около 10% от общего количества домов. В частности, это более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах.

Он также отметил, что в более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания.

 

Удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения. По его словам, был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

