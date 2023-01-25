Люди під постійним вогнем. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію з Вугледара (відео)

"Родина з трьома маленькими дітьми сьогодні мала бути вже у безпеці. За ними виїхали "Білі янголи". Проте дістатися адреси не вдалося", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що родина перебуває в укритті за 2 км від позицій росіян, під постійним вогнем. Вони нарешті погодилися виїхати заради дітей, але з самого ранку окупанти атакували Вугледар.

Незважаючи на хаотичні удари росіян, екіпаж поліції продовжив шлях та заїхав у палаюче місто. Поліцейські хотіли дочекатися моменту тиші, аби урятувати родину, але він так і не настав.

Наразі поліцейські відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде найменший шанс, - евакуювати сім'ю, не ризикуючи їхнім життям.

Правоохоронці закликають мешканців не відкладати евакуацію, адже є чимало прикладів, коли забрати людей із зони боїв навіть "янголам" вже не під силу.