Люди под постоянным огнем. Массированный обстрел россиян сорвал эвакуацию с Угледара (видео)

Очередной массированный обстрел российских оккупантов сорвал эвакуацию семьи с тремя детьми из Угледара Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Семья с тремя маленькими детьми сегодня должна была быть уже в безопасности. За ними выехали "Белые ангелы". Однако добраться до адреса не удалось", - говорится в сообщении.
Сообщается, что семья находится в укрытии в 2 км от позиций россиян, под постоянным огнем. Они наконец-то согласились выехать ради детей, но с самого утра оккупанты атаковали Угледар.
Несмотря на хаотические удары россиян, экипаж полиции продолжил путь и въехал в горящий город. Полицейские хотели дождаться момента тишины, чтобы спасти семью, но он так и не наступил.
Полицейские отслеживают ситуацию, чтобы, как только будет малейший шанс, - эвакуировать семью, не рискуя их жизнью.
Правоохранители призывают жителей не откладывать эвакуацию, ведь есть немало примеров, когда забрать людей из зоны боев даже "ангелам" уже не под силу.
Как сообщалось ранее, российские захватчики не дают украинцам выезжать с оккупированных территорий. Они превратили захваченные земли в тюрьму.
Так, россияне до сих пор не открыли дорогу, чтобы жители оккупированных территорий Запорожской области могли эвакуироваться.
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