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Окупанти і досі не відкрили дорогу для евакуації із Запорізької області, - ОВА

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 16:56
Окупанти і досі не відкрили дорогу для евакуації із Запорізької області, - ОВА Фото: Окупанти і досі не відкрили дорогу для евакуації із Запорізької області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові і досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись. Це триває від 19 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"З 19 грудня російські загарбники закрили дорогу для евакуації, тому наші громадяни досі не можуть виїхати з окупації на безпечну територію", - заявив Старух.

За його словами, інтенсивність ворожого вогню зросла. Обласний центр продовжує потерпати від ракетних атак, а працівники ДСНС оперативно ліквідовують наслідки та знешкоджують залишки ракет, комунальники ремонтують пошкоджені будівлі. Також, з усіх видів озброєння інтенсивно обстрілюють Оріхівську, Гуляйпільську та Степногірську громади.

"Після звільнення Херсону загарбники перекинули свої сили на Донецький та Запорізький напрям, але наші військові готові дати відсіч ворогу", - додав Старух.

Нагадаємо, що росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в'язницю.

До цього повідомлялось, що росіяни вже два тижні не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій по дорозі з Василівки до Запоріжжя ("коридор життя").

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