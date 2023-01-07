Росіяни перетворили окуповані території на в'язницю для українців, - мер Мелітополя
Росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в'язницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.
"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в'язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери", - зазначив Федоров.
За його словами, майже місяць тому російські війська закрили виїзд із окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.
"Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць із 4-х областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів осіб, у Запоріжжі вирвалося лише 4 особи", - додав він.
Мер також зазначив, що в окремих населених пунктах Запорізької області росіяни ввели цілодобові комендантські дні - людям не дозволяють виходити з дому за продуктами та ліками. Також мирне населення змушують оформлювати перепустки для переміщення між окупованими містами та селами.
"Пріоритетом є звільнення не лише територій України, а й сотень тисяч українців, які стали в'язнями країни-терориста Росії", - наголосив міський голова.
Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявляв, що росіяни вже два тижні не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій дорогою з Василівки до Запоріжжя.
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