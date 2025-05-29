ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Люди опинилися під завалами. Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область

Четвер 29 травня 2025 08:46
UA EN RU
Люди опинилися під завалами. Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область Ілюстративне фото: Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вдосвіта, 29 травня, російські терористи атакували керованими авіаційними бомбами (КАБами) житлові будинки села Верхньої Терси Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", - пише Федоров.

За словами голови ОВА, під завалами перебувають люди. Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні бомби. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура - житлові будинки, лікарні, енергетика, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Найбільше від атак страждають прифронтові області та населені пункти.

До нічних масованих атак дронами ворог вдається практично щоночі. У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Запорізька область Російська Федерація
NEWS
Російські окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області: карти ISW
Російські окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області: карти ISW
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів