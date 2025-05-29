Люди опинилися під завалами. Росіяни атакували авіабомбами Запорізьку область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

За словами голови ОВА, під завалами перебувають люди . Наразі інші подробиці ситуації невідомі.

"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки", - пише Федоров.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні бомби. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура - житлові будинки, лікарні, енергетика, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Найбільше від атак страждають прифронтові області та населені пункти.

До нічних масованих атак дронами ворог вдається практично щоночі. У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотників.

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