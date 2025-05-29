Люди оказались под завалами. Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область
На рассвете, 29 мая, российские террористы атаковали управляемыми авиационными бомбами (УАБами) жилые дома села Верхней Терсы Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
"На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - пишет Федоров.
По словам главы ОГА, под завалами находятся люди. Сейчас другие подробности ситуации неизвестны.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиационные бомбы. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура - жилые дома, больницы, энергетика, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Больше всего от атак страдают прифронтовые области и населенные пункты.
К ночным массированным атакам дронами враг прибегает практически каждую ночь. В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.