Люди оказались под завалами. Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По словам главы ОГА, под завалами находятся люди . Сейчас другие подробности ситуации неизвестны.

"На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - пишет Федоров.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиационные бомбы. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура - жилые дома, больницы, энергетика, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Больше всего от атак страдают прифронтовые области и населенные пункты.

К ночным массированным атакам дронами враг прибегает практически каждую ночь. В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.