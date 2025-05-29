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Люди оказались под завалами. Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область

Четверг 29 мая 2025 08:46
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Люди оказались под завалами. Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область Иллюстративное фото: Россияне атаковали авиабомбами Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На рассвете, 29 мая, российские террористы атаковали управляемыми авиационными бомбами (УАБами) жилые дома села Верхней Терсы Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

"На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома", - пишет Федоров.

По словам главы ОГА, под завалами находятся люди. Сейчас другие подробности ситуации неизвестны.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиационные бомбы. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура - жилые дома, больницы, энергетика, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Больше всего от атак страдают прифронтовые области и населенные пункты.

К ночным массированным атакам дронами враг прибегает практически каждую ночь. В ночь на 28 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины шесть ракет и 88 беспилотников.

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