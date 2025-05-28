Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). "Прильоти" зафіксовані у восьми локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 71 дрона типу Shahed на сході, півночі та півдні країни, серед яких 37 були локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни РФ регулярно обстрілює Україну ракетами, дронами, артилерією та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та області, втім, ворог часто вдається й до масованих атак по усій території країни. Наприклад, запуски дронів фіксуються фактично щоночі. У ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.

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