ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів: як відпрацювала ППО

Середа 28 травня 2025 09:25
UA EN RU
Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). "Прильоти" зафіксовані у восьми локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив:

  • 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської та Воронезької областей Росії, а також тимчасово окупованого Криму;
  • 88 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 71 дрона типу Shahed на сході, півночі та півдні країни, серед яких 37 були локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Загалом зафіксовано влучання у 8 локаціях.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни РФ регулярно обстрілює Україну ракетами, дронами, артилерією та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та області, втім, ворог часто вдається й до масованих атак по усій території країни. Наприклад, запуски дронів фіксуються фактично щоночі. У ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ППО Російська Федерація
NEWS
Ще понад тисяча окупантів і 18 артсистем: у Генштабі оновили дані про втрати РФ
Ще понад тисяча окупантів і 18 артсистем: у Генштабі оновили дані про втрати РФ
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів