Росія вночі запустила шість ракет та майже 90 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 28 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України шість ракет та 88 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). "Прильоти" зафіксовані у восьми локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
- 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської та Воронезької областей Росії, а також тимчасово окупованого Криму;
- 88 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 71 дрона типу Shahed на сході, півночі та півдні країни, серед яких 37 були локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
Загалом зафіксовано влучання у 8 локаціях.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни РФ регулярно обстрілює Україну ракетами, дронами, артилерією та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та області, втім, ворог часто вдається й до масованих атак по усій території країни. Наприклад, запуски дронів фіксуються фактично щоночі. У ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.
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