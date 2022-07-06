Люди оказались под завалами. РФ нанесла ракетный удар по Торецку на Донбассе

"Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами - продолжается спасательная операция", - написал он.

По словам главы региона, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

"Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", - констатирует Кириленко.