RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі

Наслідки ракетного удару по Торецьку Донецької області 6 липня (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 6 липня, російські військові завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки, три людини опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами - триває рятувальна операція", - написав він.

За словами очільника регіону, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - констатує Кириленко.

Як повідомлялося, 5 липня Росія обстріляла Слов'янськ Донецькій області. Двоє людей загинули, 7 отримали поранення.

Станом на 4 липня Слов'янськ (Донецька область) став прифронтовим містом. Противник знаходиться на відстані 7-10 кілометрів.

Нагадаємо, після взяття Лисичанська російська армія перекинула під Слов'янськ свої основні сили. Бій за місто може стати наступним ключовим у битві за Донбас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область