Люди опинилися під завалами. РФ нанесла ракетний удар по Торецьку на Донбасі

"Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами - триває рятувальна операція", - написав він.

За словами очільника регіону, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - констатує Кириленко.