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Обстрелы Славянска: есть погибшие и раненые, горит центральный рынок

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 16:43
Обстрелы Славянска: есть погибшие и раненые, горит центральный рынок Фото: Вадим Лях, мэр Славянска (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Славянске из-за обстрелов пылает центральный рынок. Известно о лучшем одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха.

"Результаты обстрела горит центральный рынок. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту. Предварительно - один погибший и 7 раненых. Размер ущерба уточняется". - написал мэр.

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Славянску. Речь шла о массовом обстреле города.

Генштаб сообщал, что украинские защитники отбросили врага от долины на Славянском направлении.

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