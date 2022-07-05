Обстрелы Славянска: есть погибшие и раненые, горит центральный рынок
Фото: Вадим Лях, мэр Славянска (Getty Images)
В Славянске из-за обстрелов пылает центральный рынок. Известно о лучшем одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха.
"Результаты обстрела горит центральный рынок. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту. Предварительно - один погибший и 7 раненых. Размер ущерба уточняется". - написал мэр.
Напомним, сегодня оккупанты ударили по Славянску. Речь шла о массовом обстреле города.
Генштаб сообщал, что украинские защитники отбросили врага от долины на Славянском направлении.