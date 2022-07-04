Славянск стал прифронтовым городом, россияне в 7-10 километрах, - мэр
По состоянию на сегодня Славянск (Донецкая область) стал прифронтовым городом. Противник находится на расстоянии 7-10 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Вадима Ляха в эфире "Эспресо".
"Город уже стал прифронтовым. Сейчас важно эвакуировать как можно больше людей, вчерашнее событие (обстрел, - ред.) стало маркером и люди активнее стали выезжать из города", - отметил он.
По его словам, противник на разных направлениях стоит в нескольких километрах от Славянска.
"Если брать в направлении Лимана к Райгородку - это 7-10, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30. Если направление Святогорска - это до 20. Артиллерия уже бьет по городу, такая возможность у врага есть", - добавил Лях.
Напомним, накануне в результате массированного обстрела Славянска погибли не менее шести человек, еще 15 получили ранения.
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