Славянск стал прифронтовым городом, россияне в 7-10 километрах, - мэр

По состоянию на сегодня Славянск (Донецкая область) стал прифронтовым городом. Противник находится на расстоянии 7-10 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Вадима Ляха в эфире "Эспресо" .

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас важно эвакуировать как можно больше людей, вчерашнее событие (обстрел, - ред.) стало маркером и люди активнее стали выезжать из города", - отметил он.

По его словам, противник на разных направлениях стоит в нескольких километрах от Славянска.

"Если брать в направлении Лимана к Райгородку - это 7-10, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30. Если направление Святогорска - это до 20. Артиллерия уже бьет по городу, такая возможность у врага есть", - добавил Лях.