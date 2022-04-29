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"Люди-часы". Зеленский назвал формулу гарантий безопасности для Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 21:32
"Люди-часы". Зеленский назвал формулу гарантий безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране нужны гарантии безопасности. Глава государства уточнил, что они должны быть предоставлены по формуле "люди-часы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности. Я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно, а не то, что может предоставить НАТО", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина не дублирует то, что нужно стране. В гарантиях безопасности следует объединить две важнейшие вещи - это люди и сроки.

"Как бы это цинично ни звучало. Возможность сохранить количество людей зависит от количества сроков, оружия. С точки зрения крови и потерь это люди - часы" , - уточнил он.

Глава государства добавил, что гарантии безопасности Украине должны быть представлены по формуле "люди-часы". Он подчеркнул, что ненужно собирать большое количество стран, которые собираются что-то гарантировать. Их представители не должны "10 дней решать, 4 недели присылать, еще 8 недель анализировать".

"Мы просто говорим по своему опыту, и с ним согласны уже много стран. Мы говорим люди - часы. Нам нужны гарантии безопасности именно "люди-часы", - еще раз отметил Зеленский.

Он пояснил, что поэтому и возникло рабочее название инициативы Украины для немедленной остановки конфликтов - U-24. Решения страны-гаранты принимают в течение первых суток и в них прописана конкретика, что на следующей день то или иное государство должно получить.

Напомним, накануне Зеленский заверил, что договор о гарантиях безопасности Украине будет публичным.

Отметим, ранее Владимир Путин назвал свои условия для подписания Россией гарантий безопасности Украины.

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