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"Люди-годинник". Зеленський назвав формулу гарантій безпеки для України

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 21:32
"Люди-годинник". Зеленський назвав формулу гарантій безпеки для України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що країні потрібні гарантії безпеки. Глава держави уточнив, що вони повинні бути надані за формулою "люди-годинники".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського польським ЗМІ.

"Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. Я точно знаю, що нам потрібно, і ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно, а не те, що може надати НАТО", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна не дублює те, що потрібно країні. У гарантіях безпеки слід об'єднати дві найважливіші речі - це люди і терміни.

"Як би це цинічно не звучало. Можливість зберегти кількість людей залежить від кількості термінів, зброї. З точки зору крові і втрат це люди - годинники", - уточнив він.

Глава держави додав, що гарантії безпеки Україні повинні бути представлені за формулою "люди-годинники". Він підкреслив, що непотрібно збирати велику кількість країн, які збираються щось гарантувати. Їх представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".

"Ми просто говоримо зі свого досвіду, і з ним згодні вже багато країн. Ми говоримо люди - годинники. Нам потрібні гарантії безпеки саме "люди-годинники", - ще раз зазначив Зеленський.

Він пояснив, що тому і виникла робоча назва ініціативи України для негайної зупинки конфліктів - U-24. Рішення країни-гаранти приймають протягом першої доби і в них прописана конкретика, що наступного дня та чи інша держава повинна отримати.

Нагадаємо, напередодні Зеленський запевнив, що договір про гарантії безпеки Україні буде публічним.

Зазначимо, раніше Володимир Путін назвав свої умови для підписання Росією гарантій безпеки України.

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