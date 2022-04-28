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Договор о гарантиях Украине будет публичным, - Зеленский

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 20:16
Договор о гарантиях Украине будет публичным, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности страны будет публичным. Он заверил, что детали будущего соглашения будут представлены общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

"Мы подходим к этому договору (о безопасности - ред.) фундаментально. Он готовится... И скоро, когда все будет готово, я думаю, обязательно наши журналисты и наше общество увидят детали будущих договоренностей", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина хочет получить максимальные гарантии безопасности.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал условие для подписания Россией гарантий безопасности Украины.

Отметим, Зеленский видит США лидером среди стран-гарантов безопасности Украины.

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