Любов Путіна до Криму - брехня, його зупинить острів Москва, - Зеленський

Російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії проти України може змусити лише загроза для самої Москви, а не ситуація навколо Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE .

Крим не зупинить диктатора

За словами глави держави, будь-які твердження Путіна про його нібито "трепетні почуття" до тимчасово окупованого півострова абсолютно не відповідають дійсності.

"Путіна до припинення бойових дій може змусити тільки острів Москва, а не Крим", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що диктатор насправді не знає ні ситуації в Криму, ні того, що відбувається на сході України. Усі його розповіді про те, що він нібито любить ці регіони і вони йому потрібні, є неправдою.

"Він знає його лише з доповідей своїх офіцерів", - додав український лідер.

Спроба залякування через відсутність перемог

Зеленський пояснив, що Путін гостро потребує демонстрації бодай якихось успіхів для зміцнення підтримки всередині російського суспільства. Оскільки реальних досягнень на фронті немає, Кремль намагається тиснути на Україну залякуваннями та агресивними заявами.

"Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде", - резюмував президент.