Любовь Путина к Крыму - ложь, его остановит остров Москва, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE .

Крым не остановит диктатора

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

"Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.

"Он знает его только по докладам своих офицеров", - добавил украинский лидер.

Попытка устрашения из-за отсутствия побед

Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.

"Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет", - резюмировал президент.