ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Любовь Путина к Крыму - ложь, его остановит остров Москва, - Зеленский

17:58 02.07.2026 Чт
2 мин
Президент объяснил, зачем российский диктатор атакует Киев
aimg Сергей Козачук
Любовь Путина к Крыму - ложь, его остановит остров Москва, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин прекратить боевые действия против Украины может заставить лишь угрозу для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

Крым не остановит диктатора

По словам главы государства, любые утверждения Путина о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову совершенно не соответствуют действительности.

"Путина к прекращению боевых действий может вынудить только остров Москва, а не Крым", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что диктатор действительно не знает ни ситуации в Крыму, ни того, что происходит на востоке Украины. Все его рассказы о том, что он якобы любит эти регионы и они ему нужны, неправда.

"Он знает его только по докладам своих офицеров", - добавил украинский лидер.

Попытка устрашения из-за отсутствия побед

Зеленский объяснил, что Путин остро нуждается в демонстрации каких-либо успехов для укрепления поддержки внутри российского общества. Поскольку реальных достижений на фронте нет, Кремль пытается давить на Украину запугиваниями и агрессивными заявлениями.

"Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет. Победы не будет", - резюмировал президент.

Массированные обстрелы Киева и реакция мира

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, избрав главным направлением удара Киев. Враг выпустил рекордные 570 средств воздушного нападения, применив ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также сотни беспилотников.

Несмотря на то, что противовоздушная угроза была в значительной степени ликвидирована, самая сложная ситуация возникла из-за прорыва баллистических ракет типа "Искандер" и "Циркон".

Очередной удар по столице вызвал мгновенную реакцию международного сообщества. На следующей неделе Европейский Союз планирует срочно утвердить новый пакет санкций против России.

Как сообщили в Офисе президента, под удар попадут компании, поддерживающие и финансирующие российский военно-промышленный комплекс.

Тем временем украинское руководство заверило, что Россия не останется безнаказанной за свои действия. Владимир Зеленский во время посещения места прилета в Дарницком районе столицы заявил, что Украина обязательно ответит на эти комбинированные обстрелы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Владимир Зеленский Обстрел Киева
Новости
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Число жертв атаки на Киев возросло до 20
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics