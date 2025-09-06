"Люблю запах депортацій вранці": Трамп зробив гучну заяву щодо Чикаго

Трамп перейменував Міноборони в Міністерство війни

Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повернув Міністерство війни США.

Очікується, що цей указ зобов'яже всі виконавчі департаменти та агентства визнавати та використовувати ці додаткові назви у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.

Прихильники Трампа стверджують, що даний крок має сприяти чеснішому позиціонуванню армії та може стати символом "нової сили Америки", адже до 1947 року військове відомство США дійсно мало назву "Department of War".

Водночас опоненти застерігали, що перейменування лише підкреслить агресивний імідж США та загострить відносини з союзниками й опонентами.

Варто зазначити, що зокрема співробітники Пентагону обурені указом президента.

Зауважимо, що ще минулого місяця стало відомо, що після успішної кампанії зі зниження рівня злочинності у Вашингтоні, федеральний уряд США запланував розмістити Національну гвардію в Чикаго та Нью-Йорку.