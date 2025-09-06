"Люблю запах депортацій вранці": Трамп зробив гучну заяву щодо Чикаго

Американський президент Дональд Трамп анонсував проведення військової операції в Чикаго, метою якої є масові депортації нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента.
Трамп опублікував пост про "запах депортацій вранці" та натякнув на Чикаго.
"Я люблю запах депортацій вранці...". Чикаго дізнається, чому це називається Міністерством війни", - написав він, згадавши вчорашнє перейменування міноборони.
Президент Трамп також додав згенеровану картинку свого зображення на тлі, ймовірно, Чикаго. На картинці додано напис "Chipocalypse Now", що, ймовірно, може бути відсилкою до кінострічки "Апокаліпсис сьогодні".
До того ж фраза "Я люблю запах депортацій вранці..." може бути відсилкою до одного з героїв кінострічки, а саме підполковника Кілгора та його культове висловлювання: "Люблю запах напалму вранці".
Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повернув Міністерство війни США.
Очікується, що цей указ зобов'яже всі виконавчі департаменти та агентства визнавати та використовувати ці додаткові назви у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.
Прихильники Трампа стверджують, що даний крок має сприяти чеснішому позиціонуванню армії та може стати символом "нової сили Америки", адже до 1947 року військове відомство США дійсно мало назву "Department of War".
Водночас опоненти застерігали, що перейменування лише підкреслить агресивний імідж США та загострить відносини з союзниками й опонентами.
Варто зазначити, що зокрема співробітники Пентагону обурені указом президента.
Зауважимо, що ще минулого місяця стало відомо, що після успішної кампанії зі зниження рівня злочинності у Вашингтоні, федеральний уряд США запланував розмістити Національну гвардію в Чикаго та Нью-Йорку.