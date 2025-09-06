У Пентагоні обурені перейменуванням у Міністерство війни, - Politico

За даними джерел видання, багато співробітників міністерства "висловили розчарування, гнів і відверте обурення" через новий указ. Вони вважають, що нові зміни мало допоможуть у вирішенні нагальних проблем армії США.

Ймовірно, чиновникам доведеться змінити печатки міністерства оборони на більш ніж 700 тисяч об'єктів у 40 країнах та всіх 50 штатах. Під зміни потрапить усе – уніформа співробітників, фірмові бланки, сувеніри в магазині Пентагону та серветки у їдальнях.

Колишній співробітник міністерства оборони заявив, що на виконання указу доведеться витратити мільйони доларів. За його словами, нововведення не допоможуть вирішити реальних проблем армії.

"Гірше того, наші вороги скористаються цим, щоб представити Сполучені Штати як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", - сказав він.

Чиновник міністерства оборони, який попросив називати його "чиновником Військового міністерства", повідомив, що витрати на виконання указу президента США змінюватимуться в міру його реалізації.