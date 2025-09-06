"Люблю запах депортаций по утрам": Трамп сделал громкое заявление по Чикаго

Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Напомним, что вчера, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вернул Министерство войны США.

Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.

Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг должен способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".

В то же время оппоненты предостерегали, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.

Стоит отметить, что в частности сотрудники Пентагона возмущены указом президента.

Отметим, что еще в прошлом месяце стало известно, что после успешной кампании по снижению уровня преступности в Вашингтоне, федеральное правительство США запланировало разместить Национальную гвардию в Чикаго и Нью-Йорке.