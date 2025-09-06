"Люблю запах депортаций по утрам": Трамп сделал громкое заявление по Чикаго

Американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента.
Трамп опубликовал пост о "запахе депортаций по утрам" и намекнул на Чикаго.
"Я люблю запах депортаций по утрам...". Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством обороны США", - написал он.
Президент Трамп также добавил сгенерированную картинку своего изображения на фоне, вероятно, Чикаго. На картинке добавлена надпись "Chipocalypse Now", что, вероятно, может быть отсылкой к киноленте "Апокалипсис сегодня".
К тому же фраза "Я люблю запах депортаций по утрам..." может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: "Люблю запах напалма по утрам".
Напомним, что вчера, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вернул Министерство войны США.
Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.
Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг должен способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".
В то же время оппоненты предостерегали, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.
Стоит отметить, что в частности сотрудники Пентагона возмущены указом президента.
Отметим, что еще в прошлом месяце стало известно, что после успешной кампании по снижению уровня преступности в Вашингтоне, федеральное правительство США запланировало разместить Национальную гвардию в Чикаго и Нью-Йорке.