"Люблю запах депортаций по утрам": Трамп сделал громкое заявление по Чикаго

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента.

Трамп опубликовал пост о "запахе депортаций по утрам" и намекнул на Чикаго.

"Я люблю запах депортаций по утрам...". Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством обороны США", - написал он.

Президент Трамп также добавил сгенерированную картинку своего изображения на фоне, вероятно, Чикаго. На картинке добавлена надпись "Chipocalypse Now", что, вероятно, может быть отсылкой к киноленте "Апокалипсис сегодня".

К тому же фраза "Я люблю запах депортаций по утрам..." может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: "Люблю запах напалма по утрам".

Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Напомним, что вчера, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вернул Министерство войны США.

Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.

Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг должен способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".

В то же время оппоненты предостерегали, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.

Стоит отметить, что в частности сотрудники Пентагона возмущены указом президента.

Отметим, что еще в прошлом месяце стало известно, что после успешной кампании по снижению уровня преступности в Вашингтоне, федеральное правительство США запланировало разместить Национальную гвардию в Чикаго и Нью-Йорке.

