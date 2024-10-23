Ляшко сделал заявление о возможной отставке из Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вопрос своей возможной отставки на фоне скандала с МСЭК. Он заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко во время брифинга.