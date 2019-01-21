Зеленского выдвинули кандидатом в президенты Украины

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документы для регистрации Зеленского подаст лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов

Политическая партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины на выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

В частности, на съезде партии участники приняли решение о выдвижении Зеленского кандидатом на пост президента. Также сообщается, что документы для регистрации кандидата в ЦИК подаст лидер партии Иван Баканов.

Фото: съезд партии "Слуга народа" (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, Зеленский заявил об участии в выборах президента в новогоднюю ночь. Заявление сопровождалось скандалом, так как телеканал "1+1", с которым сотрудничает комик, пустил его речь за несколько минут до Нового года вместо традиционного обращения президента.

Как ранее писало РБК-Украина, Зеленский будет строить избирательную кампанию на "бунте против элит". В частности, в его команде пояснили, что эта тактика является общемировой тенденцией.

"Бунт против элит - это всемирная тенденция, вспомним успешные кампании Трампа, Макрона, Шареца в Словении. Аналогичный подход будем применять и здесь", - отметил собеседник РБК-Украина.

Кроме того, источник отметил, что в феврале "Квартал", руководителем которого является Зеленский, отправится в очередной тур по Украине, где он продолжит практику общения со зрителями на политическую тематику, но уже в качестве кандидата в президенты.