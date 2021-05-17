Ляшко выбрали кандидатом на пост главы Минздрава, - Арахамия

На заседании фракции "Слуги народа" в Верховной раде кандидатом на пост главы Минздрава вместо Максима Степанова утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Однако для его назначения есть процедурный вопрос.
Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Вместо господина Степанова - господин Ляшко. Но есть процедурный вопрос, если завтра у нас внеочередная сессия, где мы освобождаем трех министров", - сказал он.
По его словам, поскольку Степанов отказался добровольно подать в отставку с поста министра здравоохранения, поэтому процедура голосования за нового главу Минздрава будет немного другой. "Сначала освобождение (Степанова от должности - ред.), потом представление фракции, затем представление на председателя Верховной Рады, поэтому где-то в четверг будет назначение новых министров", - уточнил он.
Напомним, 14 мая в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
Как стало известно РБК-Украина, Степанов не писал заявление об отставке, а премьер самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.
Добавим, 14 мая в отставку подали министры инфраструктуры и развития экономики - Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Все что известно об их решении - в материале РБК-Украина.