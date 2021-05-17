Ляшко выбрали кандидатом на пост главы Минздрава, - Арахамия

На заседании фракции "Слуги народа" в Верховной раде кандидатом на пост главы Минздрава вместо Максима Степанова утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко . Однако для его назначения есть процедурный вопрос.

"Вместо господина Степанова - господин Ляшко. Но есть процедурный вопрос, если завтра у нас внеочередная сессия, где мы освобождаем трех министров", - сказал он.

По его словам, поскольку Степанов отказался добровольно подать в отставку с поста министра здравоохранения, поэтому процедура голосования за нового главу Минздрава будет немного другой. "Сначала освобождение (Степанова от должности - ред.), потом представление фракции, затем представление на председателя Верховной Рады, поэтому где-то в четверг будет назначение новых министров", - уточнил он.