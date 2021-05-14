Степанов не писал заявление об отставке из Минздрава, - источник
Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявление об отставке со своего поста. Сегодня в Раду поступило соответствующее представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник в руководстве "Слуги народа".
По словам собеседника издания, Шмыгаль воспользовался предусмотренной законодательством возможностью самому внести представление об отставке главы Минздрава в Раду.
Вопрос отставки Степанова из Минздрава вынесут на внеочередное заседание Рады, которое планируется во вторник, 18 мая. Тогда же рассмотрят и отставку министров инфраструктуры и развития экономики.
Источник издания не исключает, что отставку Степанова из Минздрава поддержат более 300 народных депутатов.
В вопросе о преемнике Степанова, как рассказал источник, определенности нет. Однако, как утверждает собеседник, среди возможных кандидатур может быть Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины и заместитель Степанова, но нет уверенности, что в Раде будет 226 голосов.
Напомним, фракция "Слуга народа" планировала вынести вопрос отставки Степанова из Минздрава на предстоящее заседание, которое должно состояться в понедельник, 17 мая. Как заявлял нардеп Александр Корниенко, во фракции нет однозначной позиции по поводу Степанова.
Добавим, сегодня в отставку из Кабмина подали министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Что стало причиной такого решения министров и кто их может заменить - в материале РБК-Украина.