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Степанов не писал заявление об отставке из Минздрава, - источник

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Киев, Пятница 14 мая 2021 20:39
Степанов не писал заявление об отставке из Минздрава, - источник Фото: Максим Степанов, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявление об отставке со своего поста. Сегодня в Раду поступило соответствующее представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник в руководстве "Слуги народа".

По словам собеседника издания, Шмыгаль воспользовался предусмотренной законодательством возможностью самому внести представление об отставке главы Минздрава в Раду.

Вопрос отставки Степанова из Минздрава вынесут на внеочередное заседание Рады, которое планируется во вторник, 18 мая. Тогда же рассмотрят и отставку министров инфраструктуры и развития экономики.

Источник издания не исключает, что отставку Степанова из Минздрава поддержат более 300 народных депутатов.

В вопросе о преемнике Степанова, как рассказал источник, определенности нет. Однако, как утверждает собеседник, среди возможных кандидатур может быть Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины и заместитель Степанова, но нет уверенности, что в Раде будет 226 голосов.

Напомним, фракция "Слуга народа" планировала вынести вопрос отставки Степанова из Минздрава на предстоящее заседание, которое должно состояться в понедельник, 17 мая. Как заявлял нардеп Александр Корниенко, во фракции нет однозначной позиции по поводу Степанова.

Добавим, сегодня в отставку из Кабмина подали министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Что стало причиной такого решения министров и кто их может заменить - в материале РБК-Украина.

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