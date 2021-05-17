Ляшка обрали кандидатом на пост глави МОЗ, - Арахамія

На засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка . Однак для його призначення є процедурне питання.

"Замість пана Степанова-пан Ляшко. Але є процедурне питання, якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо трьох міністрів", - сказав він.

За його словами, оскільки Степанов відмовився добровільно подати у відставку з поста міністра охорони здоров'я, тому процедура голосування за нового главу МОЗ буде трохи інший. "Спочатку звільнення (Степанова з посади - ред.), Потім уявлення фракції, потім подання на голову Верховної Ради, тому десь в четвер буде призначення нових міністрів", - уточнив він.