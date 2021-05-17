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Ляшка обрали кандидатом на пост глави МОЗ, - Арахамія

Автор: Дмитрий Кузнецов

На засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Однак для його призначення є процедурне питання.

Про це в ході брифінгу повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Замість пана Степанова-пан Ляшко. Але є процедурне питання, якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо трьох міністрів", - сказав він.

За його словами, оскільки Степанов відмовився добровільно подати у відставку з поста міністра охорони здоров'я, тому процедура голосування за нового главу МОЗ буде трохи інший. "Спочатку звільнення (Степанова з посади - ред.), Потім уявлення фракції, потім подання на голову Верховної Ради, тому десь в четвер буде призначення нових міністрів", - уточнив він.

Нагадаємо, 14 травня в Верховну раду надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про відставку Степанова з МОЗ. Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Як стало відомо РБК-Україна, Степанов не писав заяви про відставку, а прем'єр самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

Додамо, 14 травня у відставку подали міністри інфраструктури та розвитку економіки - Владислав Криклій та Ігор Петрашко. Все що відомо про їх вирішенні - в матеріалі РБК-Україна.

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