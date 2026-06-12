Ляшко висловився щодо розбронювання медиків

"Щодо розбронювання медичних працівників - це правда. Є відпрацьований алгоритм, який прийнятий після рішення Ради національної безпеки і оборони, який передбачив 100% бронювання медичних працівників, зокрема лікарів, які працюють в державних і комунальних закладах охорони здоров'я", - сказав він.

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Ляшко пояснив, що в подальшому командувач медичних сил через Міноборони звертається до МОЗ з конкретним запитом по лікарських спеціальностях, по профілях, які необхідні для посилення медичних сил ЗСУ.

"Ми робимо квотний принцип, передаємо це на обласні адміністрації. Обласні адміністрації працюють з конкретним закладом, відбувається певне визначення людей, які готові, в першу чергу готові добровільно піти до лав Збройних сил, зокрема до медичних сил ЗСУ", - зазначив міністр.

Після цього відбувається розбронювання медичного працівника і підписується контракт на один рік. Після того, як медик відслужив у ЗСУ рік, він може повернутися до свого основного місця роботи.

Ляшко додав, що у нього є цифри щодо розбронювання медиків, але пообіцяв показати їх або при особистому спілкуванні, або при додатковому запиті.