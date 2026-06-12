Ляшко высказался по поводу разбронирования медиков

"по поводу разбронирования медицинских работников - это правда. Есть отработанный алгоритм, который принят после решения Совета национальной безопасности и обороны, который предусмотрел 100% бронирование медицинских работников, в частности врачей, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения", - сказал он.

Читайте также: В Генштабе дали честный ответ относительно возможности демобилизации

Ляшко пояснил, что в дальнейшем командующий медицинских сил через Минобороны обращается в МОЗ с конкретным запросом по врачебным специальностям, по профилям, которые необходимы для усиления медицинских сил ВСУ.

"Мы делаем квотный принцип, передаем это на областные администрации. Областные администрации работают с конкретным учреждением, происходит определенное определение людей, которые готовы, в первую очередь готовы добровольно пойти в ряды Вооруженных сил, в частности в медицинские силы ВСУ", - отметил министр.

После этого происходит разбронирование медицинского работника и подписывается контракт на один год. После того, как медик отслужил в ВСУ год, он может вернуться к своему основному месту работы.

Ляшко добавил, что у него есть цифры по разбронированию медиков, но пообещал показать их или при личном общении, или при дополнительном запросе.