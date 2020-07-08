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Ляшко не исключает выдвижения в мэры Киева и назвал условие

Среда 08 июля 2020 обновлено 00:10
Ляшко не исключает выдвижения в мэры Киева и назвал условие
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает своего выдвижения в мэры Киева на предстоящих местных выборах. Для этого он готов уволится из Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в интервью Ляшко для "BBC Украина".

По словам Ляшко, баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача - это не сочетаемые вещи.

"Я готов с уверенностью оставлять (должность - ред.), если я чувствую, что все работает и система готова реагировать на опасности", - пояснил он.

Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский. Он считает, что такая поддержка обеспечит ему стопроцентный успех. Ляшко еще не обсуждал такую возможность с главой государства.

Главный санврач отметил, что не собирается баллотироваться в мэры без партии, а также рассказал, что у него есть своя команда.

Однако, Ляшко может не пойти на выборы мэра Киева, если не получит поддержку народных депутатов или президента.

Напомним, Ляшко и ранее не исключал возможности выдвижения в мэры Киева.

Источники РБК-Украина рассказывали, что Ляшко может стать кандидатом в мэры столицы от "Слуги народа".

Кроме того, участие в выборах мэра Киева также обдумывает ведущий и шоумен Сергей Притула.

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