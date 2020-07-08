Ляшко не виключає висування в мери Києва та назвав умову

Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає свого висування в мери Києва на майбутніх місцевих виборах. Для цього він готовий звільниться з Міністерства охорони здоров'я.
Про це йдеться в інтерв'ю Ляшка для "BBC Україна".
За словами Ляшка, балотування в мери столиці та робота на посаді головного санітарного лікаря - це не поєднувані речі.
"Я готовий з впевненістю залишати (посаду - ред.), якщо я відчуваю, що все працює і система готова реагувати на небезпеки", - пояснив він.
Ляшко сподівається, що на виборах його підтримає президент Володимир Зеленський. Він вважає, що така підтримка забезпечить йому стовідсотковий успіх. Ляшко ще не обговорював таку можливість з главою держави.
Головний санлікар зазначив, що не збирається балотуватися в мери без партії, а також розповів, що має свою команду.
Однак, Ляшко може не піти на вибори мера Києва, якщо не отримає підтримку народних депутатів або президента.
Нагадаємо, Ляшко й раніше не відкидав можливості висування в мери Києва.
Джерела РБК-Україна розповідали, що Ляшко може стати кандидатом в мери столиці від "Слуги народу".
Крім того, участь у виборах мера Києва також обдумує ведучий та шоумен Сергій Притула.