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Ляшко не виключає висування в мери Києва та назвав умову

Середа 08 липня 2020 оновлено 00:10
Ляшко не виключає висування в мери Києва та назвав умову
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ляшко готовий піти з посади головного санітарного лікаря

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає свого висування в мери Києва на майбутніх місцевих виборах. Для цього він готовий звільниться з Міністерства охорони здоров'я.

Про це йдеться в інтерв'ю Ляшка для "BBC Україна".

За словами Ляшка, балотування в мери столиці та робота на посаді головного санітарного лікаря - це не поєднувані речі.

"Я готовий з впевненістю залишати (посаду - ред.), якщо я відчуваю, що все працює і система готова реагувати на небезпеки", - пояснив він.

Ляшко сподівається, що на виборах його підтримає президент Володимир Зеленський. Він вважає, що така підтримка забезпечить йому стовідсотковий успіх. Ляшко ще не обговорював таку можливість з главою держави.

Головний санлікар зазначив, що не збирається балотуватися в мери без партії, а також розповів, що має свою команду.

Однак, Ляшко може не піти на вибори мера Києва, якщо не отримає підтримку народних депутатів або президента.

Нагадаємо, Ляшко й раніше не відкидав можливості висування в мери Києва.

Джерела РБК-Україна розповідали, що Ляшко може стати кандидатом в мери столиці від "Слуги народу".

Крім того, участь у виборах мера Києва також обдумує ведучий та шоумен Сергій Притула.

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