Ляшко о выдвижении в мэры Киева: интересное предложение

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Замглавы Минздрава не исключил возможность побороться за мэрское кресло

Заместитель руководителя министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности выдвижения своей кандидатуры на должность городского головы Киева. В частности, он назвал это "интересным предложением".

Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала Zik.

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, в частности - собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач ответил:

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал Ляшко.

Отметим, недавно информацию о возможном баллотировании на выборах мэра Киева высказывал шоумен Сергей Притула, который ни подтвердил, ни опроверг ее.

В президентской партии "Слуга народа" несколько десятков нардепов 19 мая обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз (врутрипартийные выборы, - ред.) по отбору кандидатов на должность мэра столицы и глав городов областного значения.

Согласно социологическим опросам, у действующего городского головы Киева Виталия Кличко сейчас довольно высокий рейтинг - он имеет 38,7% народной поддержки. Местные выборы в Украине и выборы мэра Киева назначены на конец октября.

Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Виталия Мазур