Ляшко: COVID-19 по количеству жертв в мире превысит показатели ВИЧ

Число умерших от COVID-19 в мире до конца 2020 года превысит средние показатели смертей от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Таким образом, COVID-19 станет в один ряд с самыми тяжелыми болезнями.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, за весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. При этом за первое полугодие 2020 от COVID-19 умерли более 570 тысяч человек.

"С такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что по числу смертей заболевание COVID-19 до конца 2020 превысит не показатели не только ВИЧ, а и малярии, убийств и самоубийств.

Напомним, в последние дни в мире фиксируется рекордный прирост количества новых случаев COVID-19 - около 230 тысяч за сутки, а общее число - около 13 млн заболевших.

В то же время Всемирная организация здравоохранения выступает против жесткого карантина в странах с умеренным распространением коронавируса; однако в странах с тяжелой ситуацией жесткий карантин может существенно снизить риски в ходе второй волны пандемии.