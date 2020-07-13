Ляшко: COVID-19 за кількістю жертв у світі перевищить показники ВІЛ

Кількість померлих від COVID-19 в світі до кінця 2020 року перевищить середні показники смертей від ВІЛ-асоційованих захворювань. Таким чином, COVID-19 стане в один ряд з найважчими хворобами.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, за весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч осіб померли від ВІЛ-асоційованих захворювань. При цьому за перше півріччя 2020 від COVID-19 померли понад 570 тисяч осіб.

"З такими темпами COVID-19 до кінця року може стати в один ряд із захворюваннями і явищами, які викликають найбільший тягар на здоров'я в світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що за кількістю смертей захворювання COVID-19 до кінця 2020 перевищить показники не тільки ВІЛ, а й малярії, убивств і самогубств.

Нагадаємо, останніми днями у світі фіксується рекордний приріст кількості нових випадків COVID-19 - близько 230 тисяч за добу, а загальна кількість - близько 13 млн хворих.

У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти жорсткого карантину в країнах з помірним поширенням коронавірусу; проте в країнах з важкою ситуацією жорсткий карантин може істотно знизити ризики в ході другої хвилі пандемії.