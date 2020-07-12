ВОЗ зафиксировала рекордное суточное количество случаев COVID-19 в мире

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Количество случаев превысило показатель за 10 июля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев коронавируса в мире с начала пандемии. За последние 24 часа в мире зарегистрировали более 230 тысяч больных COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ежедневным отчетом ВОЗ, за минувшие сутки в мире зафиксировали 230 370 новых случаев коронавируса, что на 2 тысячи превышает показатели, зарегистрированные организацией 10 июля. При этом смертность остается на уровне около 5 тысяч случаев в день.

Наибольший рост случаев коронавируса зафиксирован в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Общее количество случаев коронавируса в мире приближается к 13 миллионам.

Напомним, в Украине заболеваемость коронавирусом вновь пошла на спад, за минувшие сутки зафиксировали меньше чем 700 новых случаев.

Однако, к ослаблению карантина в Украине до сих пор не готовы 7 областей.