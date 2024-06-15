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"Кукла Путина". Дуда жестко прошелся по Лукашенко на саммите мира

Суббота 15 июня 2024 20:40
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"Кукла Путина". Дуда жестко прошелся по Лукашенко на саммите мира Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Именно Российская Федерация виновата в войне в Украине, однако агрессор не действует сам – им помогает Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на саммите мира в Швейцарии.

В своем выступлении Дуда заявил, что именно белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешил России напасть на Украину.

"Только Россия виновата за войну. Но это не значит, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных". Атак против Польши и Балтийских государств.

Следует отметить, что отношения между Польшей и Беларусью значительно ухудшились. В частности, через поток нелегальных мигрантов, следующих в Польшу со стороны границы с Беларусью.

Беларусь помогает России в войне

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь помогает стране агрессору. В частности, Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники продолжают усиливать охрану на границе.

Также недавно Лукашенко сказал, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому. По его словам, критика со стороны "недружественных стран" означает то, что Беларусь якобы "делает все правильно". Также он подчеркнул, что его стране никому и ничем не угрожает.

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Анджей Дуда Александр Лукашенко Польша Беларусь
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