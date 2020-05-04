Во Львовской области зарегистрировали более 500 случаев коронавируса

На данный момент у Львовской области лабораторно подтверждено 506 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, в области зарегистрировали 506 случаев заражения коронавирусом, из которых 15 людей погибли и еще 95 пациентов выздоровели. Также у 33 человек зафиксировали болезнь в течение последних суток.

Как отмечается, за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2 140 человек, госпитализированы - 413, на амбулаторном лечении - 1727 человек, выписаны - 277 человек. Сейчас в больнице находится 138 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 пациента.

Напомним, во Львовской области решили снять ограничения на въезд в село Давидов, где произошла вспышка коронавируса.

Также в области подтвердили еще один летальный случай от коронавируса. Также положительный результат на COVID-19 зафиксировали у дочери умершего пациента.

Кроме того, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 418 в течение последних суток.