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В Крыму резко выросло число подозрений на коронавирус

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 09:01
В Крыму резко выросло число подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией

В аннексированном Крыму за сутки утроилось число людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на пресс-службу Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.

Сообщается, что в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом ко 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

В целом по официальным данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавируса, в Севастополе - 89, двое человек умерло.

Напомним, первый летальный случай коронавирус в оккупированном Севастополе был зафиксирован 30 апреля. Первой жертвой коронавируса стал человек с сопутствующим онкологическим заболеванием.

Отметим, в Российской Федерации вновь зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. 2 мая было зафиксировано 9623 случая заболевания коронавирусом.

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