У Львівській області зареєстрували понад 500 випадків коронавірусу

Наразі у Львівській області лабораторно підтверджено 506 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, в області зареєстрували 506 випадків зараження коронавірусом, з яких 15 людей померли та ще 95 пацієнтів одужали. Також у 33 людей зафіксували хворобу протягом останньої доби.

Як зазначається, за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2 140 осіб, госпіталізовані - 413, на амбулаторному лікуванні - 1727 осіб, виписані - 277 осіб. Зараз у лікарні перебуває 138 осіб, з них в реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

Нагадаємо, у Львівській області вирішили зняти обмеження на в'їзд до села Давидів, де стався спалах коронавірусу.

Також в області підтвердили ще один летальний випадок від коронавірусу. Також позитивний результат на COVID-19 зафіксували у дочки померлого пацієнта.

Крім того, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 протягом останньої доби.