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Во Львовской области заразились коронавирусом более 150 человек

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 09:16
Во Львовской области заразились коронавирусом более 150 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 7 человек

По состоянию на утро 15 апреля во Львовской области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 - летальные. Об этом сообщила заместитель городского главы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Слична, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека. В общем коронавирусную инфекцию выявлено - у 152 человек, 6 человек умерли. 6 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные.

В целом за весь период карантина к Львовской областной инфекционной больнице обратились 926 человек, госпитализированы - 259, на амбулаторном лечении - 667 человек.

Напомним, во Львове ночью 14 апреля умер 71-летний пациент с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось 14 апреля, в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели. Вчера за сутки было зафиксировано 270 новых случаев, что на 55 случаев меньше предыдущих.

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